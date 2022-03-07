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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,44 TL, benzine ise 57 kuruş zam geldi.

2 Saat Önce
2022-03-07 16:50:06
Benzin ve motorine yeni zam

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açtı.

EPGİS, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağını açıkladı.

EPGİS'in açıklaması şöyle: 

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 8 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 0,57, motorinde 1,44 TL/litre pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 19, motorinin litre fiyatı da 21 lirayı aştı.

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Bu zamlarla benzinin litre fiyatı Ankara'da 19,34, İstanbul'da 19,25 ve İzmir'de 19,37 liradan satılacak. Motorinin litresi Ankara'da 21,30, İstanbul'da 21,21 ve İzmir'de 21,30 lira olacak.

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