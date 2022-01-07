Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi? 8 Ocak gününden itibaren benzin ve motorin için zam uygulanacak. Ocak ayının ilk gününden bu güne kadar 3 kez zam gelen benzin ve motorinin güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki ama benzin ne kadar oldu? Motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt zammına ilişkin zam haberleri...

Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi? 8 Ocak gününden itibaren benzin ve motorin için zam uygulanacak. Ocak ayının ilk gününden bu güne kadar 3 kez zam gelen benzin ve motorinin güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki ama benzin ne kadar oldu? Motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt zammına ilişkin zam haberleri...

Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından 8 Ocak itibariyle benzin ve motorinde zam yapılacağını bildirdi.

EPGİS sosyal medyada; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 63 Motorinde 94 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." sözlerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.