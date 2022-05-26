Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? 27 Mayıs benzin ve motorin zammı | Brent petrol ne kadar?

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sonrasında vatandaşların gözü benzin fiyatlarına çevrildi. 27 Mayıs günü akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Peki benzin ve motorin ne kadar olacak? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları ve zam detayları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sonrasında vatandaşların gözü benzin fiyatlarına çevrildi. 27 Mayıs günü akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Peki benzin ve motorin ne kadar olacak? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları ve zam detayları...

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da;

Motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.



LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

Ankara'da;

Benzinin litre fiyatı 22,95 TL'den satılıyor.

Motorin litre fiyatı 22,13 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,23 TL'den satılıyor.

İzmir'de;

Benzinin litre fiyatı 22,95 TL'den satılıyor.

Motorin litre fiyatı 22,18 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı 11,04 TL'den satılıyor.

Brent petrol ne kadar?

Ay başında 100 dolar civarında seyreden brent petrolün fiyatında büyük bir artış yaşandı. ABD ham petrolü 111 dolar, Brent petrol de 114 dolar seviyelerinden işlem