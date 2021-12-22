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Benzin ve motorine gelecek indirimler pompaya yansımayacak: ÖTV olarak alınacak

TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine gelecek indirimler pompaya yansımayacak: ÖTV olarak alınacak

Benzin ve motorine gelecek indirimler pompaya yansımayacak: ÖTV olarak alınacak

Resmi Gazete'deki karara göre, dövizdeki sert düşüşün ardından akaryakıta gelmesi beklenen indirim ÖTV'ye eklenerek pompaya yansıtılmayacak.

1 Saat Önce
2021-12-22 10:23:58
Benzin ve motorine gelecek indirimler pompaya yansımayacak: ÖTV olarak alınacak

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek.

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu.

İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

ARTIŞ ÖTV'Yİ GEÇMEYECEK

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

otv_8000

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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