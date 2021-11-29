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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine büyük indirim!

Benzin ve motorine büyük indirim!

Son dönemde üst üste gelen zamlarla 10 lira sınırına dayanan benzin ve motorine büyük indirim geldi.

57 Dakika Önce
2021-11-29 13:25:18
Benzin ve motorine büyük indirim!

Benzin ve motorin zamlarından bunalan vatandaşa müjdeli haber. 30 Kasım Salı (bu gece yarısı) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorine geçen hafta 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.

Son gelen 1 liranın üzerindeki zamla birlikte Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkmıştı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya yükselmişti.

Kaynak: Memurlar.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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