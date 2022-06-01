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Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren yine zam!

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Motorine ve benzine yapılan yeni zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

3 Saat Önce
2022-06-01 16:49:47
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren yine zam!

Dolar kurundaki artış ve enflasyon endişesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken, NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren (02.06.2022 Perşembe) geçerli olmak üzere motorine 1,49 TL, benzine ise 1,22 TL zam geldi.

BU GECE YARISI GEÇERLİ

Yeni zammın bu gece yarısından itibaren (02.06.2022 Perşembe) geçerli olacağı belirtildi.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Motorine ve benzine yapılan yeni zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İşte zam sonrası benzin ve motorin pompa fiyatları:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 liraya yükselecek.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor. Benzinin litresi 26,24 liraya çıkacak.

Ankara'da 24,5 liradan satılan motorinin litresi 25,99 liraya yükselecek. 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıkacak.

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükselecek. 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya çıkacak.

LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor. LPG fiyatında değişiklik olmadı. .

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