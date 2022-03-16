DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkşeker pancar avans fiyatını artırdı
Bitay borsası güvenilir mi? Bitay söylendiği gibi devlet onaylı mı?
Çavuşoğlu ve Lavrov’dan açıklamalar
17 Mart'ta Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Trabzon'da 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde ve köylerde okullar tatil?
Putin Batı'yı suçladı; 'Gıda krizi geliyor'
BİM ayçiçek yağı indirime mi girdi? Sole ayçiçek yağı fiyatı (5 litre) | BİM yağı fiyatı ne kadar?
Polisi şehit eden sanık ile oğluna istenen ceza belli oldu
Giresun'da okullar yarın tatil mi? Giresun'da 17 Mart Perşembe okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?
Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı
Canım Annem hangi gün, saat kaçta? Canım Annem hangi kanalda yayınlanıyor?
Ordu'da yarın (17 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Ordu'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir?
Rus gazına Alman darbesi!
Avrupa Konseyi, Rusya'yı üyelikten çıkardı
Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kim? Konusu nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor?
Doğal gazla dolu Kuzey Akım 2 'kendi haline' bırakıldı

TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-03-16 16:00:28
Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 100 doların altına inerek şubat sonundaki seviyesine geldi. Akaryakıta ikinci günde de indirim geliyor.

Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgide, 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş