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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine bir indirim daha geldi

Benzin ve motorine bir indirim daha geldi

17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

3 Saat Önce
2022-03-17 11:49:33
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi

17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatların 3 gün üstüste indirim gerçekleşti.

İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.

Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı. .

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