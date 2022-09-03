Benzin ve motorine beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Benzin ve motorine bugün itibariyle indirim geldi, benzinin litre fiyatı uzun süre sonra 20 liranın altına indi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,62, Ankara'da 18,75, İzmir'de 18,74 oldu.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e, Ankara'da 24,62'ye, İzmir'de ise 24,65'e indi. .