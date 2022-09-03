Benzin ve motorine beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar
Benzin ve motorine bugün itibariyle indirim geldi, benzinin litre fiyatı uzun süre sonra 20 liranın altına indi.
2022-09-03 08:51:18
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,62, Ankara'da 18,75, İzmir'de 18,74 oldu.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e, Ankara'da 24,62'ye, İzmir'de ise 24,65'e indi. .
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