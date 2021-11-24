''Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam geliyor''
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG’ye büyük zam geleceği iddia edildi.
2021-11-24 09:07:23
Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getiriyor.
Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.
Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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