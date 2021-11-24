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TIMETURK / EKONOMİ / ''Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam geliyor''

''Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam geliyor''

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG’ye büyük zam geleceği iddia edildi.

2 Saat Önce
2021-11-24 09:07:23
''Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam geliyor''

Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getiriyor.

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.

Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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