Benzin ve motorine 1 gün arayla dev zam!

Dün açıklanan zammın ardından bugün de benzin ve motorine zam geleceği öğrenildi.

Bu gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 49 kuruş, benzine ise 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Geçen günlerde AB'den Rus petrolüne ambargo kararı ile sıçrayan petrol fiyatları sonrasında yatay seyrederken, Çin tarafında da salgın tedbirlerinin gevşemesi ile talebin artacağı beklentisi petrol fiyatlarında yükseliş seyrine neden oldu.

Bu sabah itibarıyla Brent petrol varili yüzde 0,60 oranında yükselişle 116,29 dolardan işlem gördü. .