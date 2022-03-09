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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorindeki zamlar iptal

Benzin ve motorindeki zamlar iptal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olması beklenen benzinde 79 kuruş, motorinde 2 lira 25 kuruş fiyat artışının iptal edildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-09 21:38:48
Benzin ve motorindeki zamlar iptal

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, benzin ve motorinde bu gece fiyat artışı gerçekleşmeyeceğini söyledi.

İnci, yaptığı açıklamada, "Uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişiklikleri nedeniyle yarından geçerli bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bu geceden geçerli benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş fiyat artışı bekleniyordu. AA .

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