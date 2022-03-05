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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorinde fiyat artışı

Benzin ve motorinde fiyat artışı

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş artış yapıldı.

2 Saat Önce
2022-03-05 21:53:02
Benzin ve motorinde fiyat artışı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. AA .

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