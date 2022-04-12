Benzin ve motorin indirim | 12 Nisan benzine, mazota indirim mi yapıldı? Benzine indirim var mı? 13 Nisan'da benzine ve mazota indirim gelecek mi? Araç sahiplerini sevindirecek gelişme 12 Nisan'da duyuruldu. Brent petrol fiyatları savaş nedeniyle 130 dolar seviyelerini aşmıştı. Savaş şokunun atlatılması v barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması nedeniyle uluslararası piyasada petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Araç sahipleri de benzin ve motorine indirim beklemeye başlamıştı. Beklenen ilk indirim duyurusu geldi.

Benzin ve motorin indirim | 12 Nisan benzine, mazota indirim mi yapıldı? Benzine indirim var mı? 13 Nisan'da benzine ve mazota indirim gelecek mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra küresel piyasalarda enerji krizi patlak verdi. Petrol fiyatları rekor yüskeliş gösterirken yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında hızlı bir artış oldu. Ancak svaş şokunun atlatılması ve enerji piyasasının duruma alışması nedneiyle brent petrol fiyataları 100 doların altına gerieldi. Böyle olunca araç sahipleri de akaryakıta indirim beklemeye başladı. 12 Nisan'da akaryakıta indirim haberi geldi.

Benzin ve motorin indirim

12 Nisan'da sadece mazot grubuna indirim yapıldı. 12 Nisan'dan geçerli olmak üzere mazotun litre satış fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Brent petroldeki düşüş devam ederse benzin grubunda indirim ilerleyen günlerde gelebilir.

12 Nisan benzine, mazota indirim mi yapıldı?

12 Nisan'da henüz benzin grubunda bir indirim söz konusu değil. 1 TL 4 kuruşluk indirimden sonra İstanbul'da mazotun litre satış fiyatı 20 lira 22 kuruş oldu. İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

13 Nisan'da benzine ve mazota indirim gelecek mi?

13 Nisan'da brent petrolde bir miktar yükseliş meydana geldi. Brent petrol 12 Nisan'da 101 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrol fiyatı da 95 doların üzerinde işlem görüyor. Brent petrolde ve yurt içi döviz kurunda gerileme yaşanması halinde 13 Nisan'da benzine indirim gelmesi muhtemel görünüyor.

12 Nisan Güncel benzin ve mazot fiyatları

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL .