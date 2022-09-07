Benzin ve mazota dev indirim kapıda! Benzin ve mazota (motorin) indirim gelecek mi? 7-8 Eylül ne kadar indirim yapılır? Brent petrol çakıldı

Benzin ve mazota (motorin) dev indirim kapıda! Brent petrol çakıldı! Benzin ve mazota (motorin) indirim gelecek mi? 7-8 Eylül ne kadar indirim yapılır? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yükselişe geçen uluslararası petrol fiyatları son zamanlarda düşüş eğilimindeydi. 7 Eylül akşamı brent petrolde sert düşüş yaşandı ve Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geriledi. Bu durum en çok da araç sahiplerini sevindirdi. Peki benzine ve mazota (motorin) indirim gelecek mi? 7-8-9-10 Eylül'de benzine ve mazota ne kadar indirim gelir?

Benzin ve mazota (motorin) dev indirim kapıda! Brent petrol çakıldı! Benzin ve mazota (motorin) indirim gelecek mi? 7-8 Eylül ne kadar indirim yapılır? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yükselişe geçen uluslararası petrol fiyatları son zamanlarda düşüş eğilimindeydi. 7 Eylül akşamı brent petrolde sert düşüş yaşandı ve Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geriledi. Bu durum en çok da araç sahiplerini sevindirdi. Peki benzine ve mazota (motorin) indirim gelecek mi? 7-8-9-10 Eylül'de benzine ve mazota ne kadar indirim gelir?

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Brent petrolde yaşanan düşüş araç sahiplerini heyecanlandırdı. Brent petrol Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmadan önceki seviyeye geriledi. Uluslararası piyasada düşen petrol fiyatları yurt içinde de benzin ve mazota indirim olarak yansıması bekleniyor. Yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi ortaya çıkıyor.

Benzin ve mazota (motorin) dev indirim kapıda!

Brent petrolde son günlerde yaşanan gerileme 7 Eylül'de kritik eşiğin altına düşmessiyle devam etti. Brent petrol 90 doların altına inerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geldi. Brent petrolde yaşanan düşüş benzin ve motorinde indirim beklentisini de beraberinde getiriyor.

Benzin ve mazota (motorin) indirim gelecek mi?

7 Eylül'de araç sahiplerini sevindiren indirim haberi duyuruldu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre mazota indirim geliyor. 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece mazota 1 lira 14 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrolde sert düşüşe paralel olarak indirim daha da artabilir. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzine de indirim yapılıp yapılmayacağı araç sahipleri tarafından merak edilmeye başlandı.

7-8 Eylül ne kadar indirim yapılır?

Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından mazot içinde be beklenen indirim duyurusu geldi. NTV'de yer alan habere göre 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece yarısı da 1.14 TL'lik indirim bekleniyor.

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrol 90 doların altına inerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geldi.