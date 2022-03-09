Benzin ve mazot zammı iptal mi edildi? Benzin ve motorin zammı geri mi alındı? 9 Mart'ta benzin ve motorine zam yok mu? 9 Mart günü benzin ve motorine (maazot) zam gelmişti. Benzine 10 Mart Perşembe'den itibaren 79 kuruş, mazota (motorin) 2 lira 25 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Son dakika gelen açıklamaya göre zamlar iptal edildi.

Benzin ve mazot zammı iptal mi edildi? Benzin ve motorin zammı geri mi alındı? 9 Mart'ta benzin ve motorine zam yok mu? 9 Mart günü benzin ve motorine (maazot) zam gelmişti. Benzine 10 Mart Perşembe'den itibaren 79 kuruş, mazota (motorin) 2 lira 25 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Son dakika gelen açıklamaya göre zamlar iptal edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra brent petrol fiyatları 130 dolar seviyesine kadar çıkarak rekor kırmıştı. Rekor kıran petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine de peş peşe zamlar geldi. 9 Mart'ta yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine yeni zam geleceği duyurulmuştu.

Benzin ve mazot zammı iptal mi edildi?

Bu gece geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde 2.25 lira olarak yapılan zamlar iptal edildi.

Benzin ve mazot zammı neden iptal edildi?

Benzin ve mazot zamlarının 'ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiği' açıklandı.

Benzine ve motorine 9 Mart zammı

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı., .