Benzin ve LPG'ye zam geliyor
Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.
2022-05-14 15:29:13
Kur artışının yanı sıra brent petrolün bir haftada 101 dolardan 111 dolara çıkması akaryakıt fiyatlarında artış beklentisini doğurdu.
Sözcü.com.tr'nin sektöre dayandırdığı haberine göre, pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere pazartesi günü LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.
Pazartesi günü gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL'ye, Ankara'da 22,93 TL'ye ve İzmir'de ise 22,94 TL'ye yükselecek.
LPG fiyatları ise İstanbul'da 11,25 TL'ye, Ankara'da 11,47 TL'ye ve İzmir'de 11,19 TL'ye çıkacak. .
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