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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

7 Dakika Önce
2022-05-14 15:29:13
Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Kur artışının yanı sıra brent petrolün bir haftada 101 dolardan 111 dolara çıkması akaryakıt fiyatlarında artış beklentisini doğurdu.

Sözcü.com.tr'nin sektöre dayandırdığı haberine göre, pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere pazartesi günü LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

Pazartesi günü gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL'ye, Ankara'da 22,93 TL'ye ve İzmir'de ise 22,94 TL'ye yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul'da 11,25 TL'ye, Ankara'da 11,47 TL'ye ve İzmir'de 11,19 TL'ye çıkacak. .

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