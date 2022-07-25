Benzin ne kadar oldu? Motorine ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

19 Temmuz'da benzinde gerçekleştirilen 96 kuruşluk indirim sonrasında akaryakıtta indirim beklentisini arttırdı. Vatandaşlar tarafından akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Peki bugün benzin fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? İşte 25 Temmuz Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları…

Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti. Yapılan bu indirim sonrasında motorin litre fiyatı 25 liranın altına düştü.

Motorin, 9 Temmuz Cumartesi günü ise 81 kuruş zam yapılarak yeniden 25 liranın üzerine çıktı.

Motorine ne kadar indirim yapılacak?

Araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt indirimi ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 23,66 TL'den 22,70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23,78 TL'den 22,82 TL'ye düştü.

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,69

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

Ankara LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İzmir LPG, Benzin Ve Motorin Fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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