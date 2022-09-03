Benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatları kaç TL? Benzine ne kadar indirim yapıldı? 3 Eylül mazot fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını güncel olarak takip ediyorlar. Peki akaryakıtta indirim mi oldu? Benzin fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? Benzine ne kadar indirim geldi? İşte 3 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıt fiyatlarından şikayetçiydi. Petrol fiyatının yükselmesinin bütün piyasaya etkisi nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi de vatandaşları sevindiriyor. Petrolün düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim geliyor. Peki benzine ne kadar indirim yapıldı? Motorine indirim yapıldı mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte araç sahiplerinin araştırdığı güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine ne kadar indirim yapıldı?

Bugünden itibaren (3 Eylül) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş kadar indirim yapıldı.

Motorine indirim yapıldı mı?

Benzinde gerçekleşen indirim ile birlikte motorinin güncel fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.

Benzin litresi ne kadar? Motorin kaç TL oldu?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,62, Ankara'da 18,75, İzmir'de 18,74 oldu.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e, Ankara'da 24,62'ye, İzmir'de ise 24,65'e indi.