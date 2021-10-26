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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ne kadar oldu? 27 Ekim benzinin litresi kaç TL oldu? Benzin zammı ne zaman geçerli uygulanacak?

Benzin ne kadar oldu? 27 Ekim benzinin litresi kaç TL oldu? Benzin zammı ne zaman geçerli uygulanacak?

Benzin ne kadar oldu? 27 Ekim benzinin litresi kaç TL oldu? Benzin zammı ne zaman geçerli uygulanacak? Benzine ne kadar zam yapıldı? Döviz kurlarında yaşanan artış bir çok kaleme zam yapılması olarak vatandaşa yansıyor. Özellikle akaryakıt ve enerji alanında son haftalarda peş peşe zamlar gelmeye başladı. Dün gece 44 kuruş zam yapılan benzine bir zam daha geldi. Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere (27 Ekim) 28 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı.

2 Saat Önce
2021-10-26 16:23:55
Benzin ne kadar oldu? 27 Ekim benzinin litresi kaç TL oldu? Benzin zammı ne zaman geçerli uygulanacak?

Benzin ne kadar oldu? 27 Ekim benzinin litresi kaç TL oldu? Benzin zammı ne zaman geçerli uygulanacak? Benzine ne kadar zam yapıldı? Döviz kurlarında yaşanan artış bir çok kaleme zam yapılması olarak vatandaşa yansıyor. Özellikle akaryakıt ve enerji alanında son haftalarda peş peşe zamlar gelmeye başladı. Dün gece 44 kuruş zam yapılan benzine bir zam daha geldi. Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere (27 Ekim) 28 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı.

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün uluslararası fiyatının da son zamanlarda yükselişe geçmesi akaryakıta zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor. Geçtiğimiz haftalarda akaryakıta ve otogaza peş peşe zamlar gelmişti. Benzine bir zam daaha geliyor!

Benzine ne kadar zam yapıldı?

Benzine bu gece yarısından itibaren yeni zam geleceği iddiaları araç sahilerini endişelendirmişti. Ancak o iddia gerçek oldu. EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. Böylece benzine 28 kuruş daha zam geldi

Benzin zammı ne zaman geçerli uygulanacak?

Benzine gelen 28 kuruşluk yeni zam 27 Ekim tarihinden itibaren uygulanacak.

Benzin ne kadar oldu?

Benzine gelen son 28 kuruş zammın ardından benzinin litre satış fiyatı 9 liraya dayandı. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,64 lira Ankara'da 8,75 liraya, İzmir'de ise 8,75 liraya çıkttı.

1 gün önce 44 kuruş zam gelmişti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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