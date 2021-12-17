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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve otogaza zam geldi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

3 Saat Önce
2021-12-17 16:49:18
Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.

Ekran Resmi 2021-12-17 16.50.31

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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