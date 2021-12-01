Benzin indirimi son dakika | Benzine indirim mi geldi? Benzin ne kadar oldu? Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bu kez bir indirim haberi geldi. Benzinli araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor... Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre satış fiyatına bu geceden itibaren 58 kuruş indirim yapılacak.

Benzin indirimi son dakika | Benzine indirim mi geldi? Benzin ne kadar oldu? Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bu kez bir indirim haberi geldi. Benzinli araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor... Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre satış fiyatına bu geceden itibaren 58 kuruş indirim yapılacak.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zaö yapılmıştı. Benzin ve motorinin litre satş fiyatı 10 TL'yi geçmişti. Bu kez araç sahiplerini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Benzine indirim yapılacağı açıklandı.

Benzine indirim mi geldi?

Benzine yeni bir indirim daha geldi. Peş peşe zamlardan sonra gelen indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Benzin ne kadar oldu?

Benzinin litre fiyatı 8,77 TL, motorinin litre fiyatı 8,85 TL civarında. 58 Kuruş indirim ile birlikte benzinin litre satış fiyatı 8 lira seviyesine yaklaşacak.

Benzin indirimi ne zaman geçerli?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 58 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıyacak.

"Benzine 2 TL indirim gelecek" iddası

Benzin ve mazot ne kadar olacak? Yurt içinde döviz fiyatlarının yükselişe geçmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak son zamanlarda uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarındaki keskin düşüşlerin benzin ve motorine (mazot) indirim olarak yansıyacağı belirtiliyor. İddialara göre benzin ve mazot litre satış fiyatlarında 2 TL gibi bir indirime gidilebileceği belirtiliyor.

Küresel piyasada omicron varyantının da etkisiyle petrole olan talep azalmış durumda. Petrol fiyatlarında keskin düşüşlerin yaşanması yurt içinde akaryakıt ürünlerine indirim olacak yansıyacağı iddisı gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni indirimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Döviz kurlarında da benzer şekilde bir miktar gerileme yaşanırsa hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatlarında 2 TL'ye varan indirimler gelebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.