Benzin indirimi ne kadar? Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? Brent petrol varili ne kadar? Akaryakıt indirimi son dakika!

Benzin indirimi ne kadar? Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? Motorin indirimlerinden sonra benzin için de indirim bekleyen vatandaş, akaryakıt indirimini takip ediyor. Peki ama benzine indirim gelecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? Motorin indirimlerinden sonra benzin için de indirim bekleyen vatandaş, akaryakıt indirimini takip ediyor. Peki ama benzine indirim gelecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Benzin indirimi ne kadar?

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 1,04 TL indirim gerçekleşti. Petrol fiyatları için düşüşün sürmesi durumunda ise benzin fiyatı için de indirim yaşanacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,33 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21,34 TL

Brent petrol varili ne kadar?

Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. .