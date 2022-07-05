Benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? 1 litre benzin ne kadar oldu? 6 Temmuz benzin zammı

Benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? Brent petroldeki yükselişin benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor. Yapılan açıklamalar vatandaşın cebini yakacak cinsten. Peki 1 litre benzin ne kadar oldu? 6 Temmuz benzin zammı son dakika haberi...