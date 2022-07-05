Benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? 1 litre benzin ne kadar oldu? 6 Temmuz benzin zammı
Benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? Brent petroldeki yükselişin benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor. Yapılan açıklamalar vatandaşın cebini yakacak cinsten. Peki 1 litre benzin ne kadar oldu? 6 Temmuz benzin zammı son dakika haberi...
2022-07-05 09:39:00
Brent petroldeki yükselişin benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor. Yapılan açıklamalar vatandaşın cebini yakacak cinsten. Peki 1 litre benzin ne kadar oldu? 6 Temmuz benzin zammı son dakika haberi...
Benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi?
Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin fiyatlarında arrtış yaşanacak. Gelen son dakika açıklamalarına göre benzine 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
1 litre benzin ne kadar oldu?
Benzin fiyatlarında henüz bir artış yaşanmadı. Şu an için benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor. Güncel artışlar için sitemizi takipte kalın... .
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