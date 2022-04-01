DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erkan Mumcu: Siyaset kadro ve program işidir
Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne kadarlık zam geldi?
'Savaş Kırım meselesini yeniden dünya gündemine getirdi'
Zeytinburnu iftar çadırı nerede? 2022 Zeytinburnu sokak iftarı hangi mahallede? Zeytinburnu Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu?
İnsan kanında plastik görülmesi ne anlama geliyor?
Doğalgaza zam! Son Dakika: Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?
2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?
Ejder Yalçın, 1000'inci ihracata hazırlanıyor
İnternet zammı 1 Haziran'a ertelendi
Eyüp'te iftar çadırı nerede kuruldu? 2022 Eyüpsultan Ramazan çadırı kuruldu mu? Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor?
Rusya'dan, Baykar İHA'ları hakkında paylaşım
Instagram’da mesajlaşmak artık daha kolay
Bu sene ramazan davulcusu olacak mı? 2022'da ramazan davulcuları sahurda çalışacak mı?
Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi
Benzine indirim yapıldı mı? 1 Nisan'da benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi hangi gün geçerli? 2 Nisan Cumartesi benzin indirim |

TIMETURK / EKONOMİ / Benzin fiyatlarına bu gece indirim geliyor

Benzin fiyatlarına bu gece indirim geliyor

Motorine üst üste gelen 2 indirimin ardından bu gece yarısı da benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzine 2 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-04-01 10:01:10
Benzin fiyatlarına bu gece indirim geliyor

Motorine 30 ve 31 Mart'ta üst üste gelen indirimlerin ardından benzine de indirim geliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş benzine indirim olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor. Motorin fiyatlarına 30 Mart'ta 1 lira 50 kuruş, 31 Mart'ta ise 88 kuruş daha yapılmıştı.

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş