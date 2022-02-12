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Bellona yatak ile tüm Türkiye'ye bi'zindelik bi'rahatlık
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TIMETURK / EKONOMİ / Bellona yatak ile tüm Türkiye'ye bi'zindelik bi'rahatlık

Bellona yatak ile tüm Türkiye'ye bi'zindelik bi'rahatlık

Ev modasında farklı tasarımları, çeşitliliği ve fonksiyonelliği ile tüketicilerine her zaman zevkli alternatifler sunan Bellona, uyku sağlığı ve uyku kalitesini ön planda tuttuğu B Sleep Uyku teknolojilerini Bellona ve Bellona yatak mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunuyor.

2 Saat Önce
2022-02-12 19:44:34
Bellona yatak ile tüm Türkiye'ye bi'zindelik bi'rahatlık

Her günümüz farklı bir telaş ve farklı uğraşlarla geçerken, kimi zaman enerjimiz yetse de günün sonunda yatağımıza yorgun dönüyoruz. Buna günün stresi de eklenince iyi bir uyku daha çok önem kazanıyor. Türkiye'nin tanınmış markası Bellona da uyku kategorisinde de en iyiyi hedefliyor. Marka hayat kalitemizi de etkileyen uykuya yönelik son dönemde yaptığı yatırımlar ve güçlü Ar-ge yapısı ile B-Sleep uyku teknolojileriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. İnovatif çalışmalarını derinleştirerek tüketicilerinin kaliteli bir uyku için farklı yatak konfor seviyesine duydukları ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatak modelleri ve Sleep tide yay teknolojisinden, hybrid süngere, biorytmic apreye kadar farklı arge teknolojileri üzerinde de alternatif modelleri geliştiriyor. Uygulamaya alınan bu yenilik ve teknolojiler uluslararası üniversiteler ve akredite kuruluşlardan alınan labaratuvar sonuçları ile kanıtlanmış ve bilimsel çalışmalarla desteklenerek tüketicilerine sunuyor. Yeni nesil B-Sleep uyku teknolojileri Bellona ve Bellona Yatak mağazalarında sizleri bekliyor. .

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