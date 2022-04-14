Belekler Bellona En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Belek aldı

Mobilya sektöründe yenilikçi ve teknolojik bir bakışla müşterilerine kaliteli hizmet sunan ve sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile dikkatleri üzerine toplayan Belekler Bellona, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi Ödülüne layık görüldü.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Belekler Bellonaadına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim BELEK aldı. Selim BELEK, yaptığı teşekkür konuşmasında Ankara Keçiören'de 20 yıldır mobilya sektöründe hizmet vermekte olduklarını belirtti. Ödülü çalışma arkadaşları adına aldığını belirten Selim BELEK, jüri üyelerine de teşekkürlerini iletti.

BELEKLER BELLONA HİZMET KALİTESİ İLE FARK YARATIYOR

Tüketicilerin beklentilerini en üst seviyede karşılayan ve örnek bayi konumunda bulunan Belekler Bellona, sosyal sorumluluk anlayışı ve çevre bilinci ile Ankara'mıza değer katmaktadır. Belekler Bellona, nitelikli insan kaynağı ve sektörünün en kapsamlı showroomlarından olan 3 şubesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

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