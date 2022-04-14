DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?
İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti
“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” görüşe açıldı…
Yemen’de yeni bir dönem mi başlıyor?
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
1 ayda 1.053 denetim
İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi?
ABD'de COVID-19 can kaybı 987 bin 560 oldu
A Life Hospital Yılın En Başarılı Sağlık Kuruluşu ödülünün sahibi oldu
İETT öğrenci aylık yeniden 78 TL mi oldu? İETT öğrenci abonman 109 TL ödeyen ücret iadesi alacak mı? İETT para iadesi yapacak mı?
Berkay Doğan: Bundesliga zor bir lig ama hedeflerim var.
Türkiye'den ABD'ye 'rapor' tepkisi
İETT öğrenci aylık abonman zammı iptal mi edildi? Öğrenci aylık İstanbulkart 78 TL mi oldu? Öğrenci İETT İstanbulkart zam iptal mi?
Belekler Bellona En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Belek aldı
Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun aldı

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

BURSA

19:48

04:51
19:48
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:32

04:37
19:32
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:15

04:21
19:15
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:58

04:03
18:58
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:46

04:00
18:46
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

ANKARA

19:32

04:37
SAHUR
19:32
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Belekler Bellona En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Belek aldı

Belekler Bellona En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Belek aldı

Mobilya sektöründe yenilikçi ve teknolojik bir bakışla müşterilerine kaliteli hizmet sunan ve sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile dikkatleri üzerine toplayan Belekler Bellona, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi Ödülüne layık görüldü.

2 Saat Önce
2022-04-14 17:22:33
Belekler Bellona En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Belek aldı

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Belekler Bellonaadına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim BELEK aldı. Selim BELEK, yaptığı teşekkür konuşmasında Ankara Keçiören'de 20 yıldır mobilya sektöründe hizmet vermekte olduklarını belirtti. Ödülü çalışma arkadaşları adına aldığını belirten Selim BELEK, jüri üyelerine de teşekkürlerini iletti.

BELEKLER BELLONA HİZMET KALİTESİ İLE FARK YARATIYOR

Tüketicilerin beklentilerini en üst seviyede karşılayan ve örnek bayi konumunda bulunan Belekler Bellona, sosyal sorumluluk anlayışı ve çevre bilinci ile Ankara'mıza değer katmaktadır. Belekler Bellona, nitelikli insan kaynağı ve sektörünün en kapsamlı showroomlarından olan 3 şubesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

IMG_0436 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş