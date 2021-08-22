Belediye başkanı bedava Bitcoin dağıtacak

ABD’nin Missouri eyaletinde bulunan Cool Valley şehrinin belediye başkanı Jayson Stewart, kripto paralar ile ilgili bir proje üzerinde çalıştığını söyledi.

Yakın zamandaki bir röportajında Bitcoin yatırımları sayesinde yakın arkadaşlarının yüksek miktarlar kazandığını ve hayatlarının değiştiğini söyleyen Stewart şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin, dijital altın. Şehrimdeki her hanenin, ister 500 dolar ister 1000 dolar olsun, bir miktar Bitcoin aldığını görmek istiyorum.

Bu bağlamda herkese bedava Bitcoin dağıtmak istiyorum.”

Stewart, bedava Bitcoin projesi ile şehrinde yaşayan vatandaşlardan büyük takdir ve destek toplarken ücretsiz dağıtılacak Bitcoinler için yatırımcılardan destek topladığını ve hükümet fonlarına da başvuracağını ifade etti.

Başkan, proje hayata geçtiğinde vatandaşların BTC'lerini hemen satıp pişmanlık yaşamamaları ve iyi bir yatırım aracı olması için öncelikle sınırlı erişimleri olacağını belirtti.

Vatandaşların tam erişim hakkı kazanmak için BTC'lerine beş yıl boyunca dokunmamaları gibi bazı şartları olacağını da ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.