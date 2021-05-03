Bu hafta TCMB kararı öncesinde piyasalarda para girişi izlenecek. TCMB’nin faizi sabit tutması, Mayıs ayı içerisinde reel faiz tartışmalarını azaltabilir

Geçen haftanın son günü Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, finansal piyasaların aşırılıklar ve dengesizlikler içerisinde bir dönemde olduğu ve bu aşırı risk alma durumu nedeniyle FED'in varlık alımı azaltmayı düşünmesi gerektiğini belirtti. Kaplan'ın bu sene oy hakkı olmamasına rağmen bu açıklamaların etkisi ile yurt dışı piyasalara etkisi negatif, dolara etkisi ise pozitif oldu.

Nisan ayı TÜFE'nin etkisi

Geçen hafta yoğun ekonomik veri akışının ardından bu hafta yurt dışı ekonomik gündemin durgun kalacağı söylenebilir.

Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Cuma günü 978 bin istihdam artışı beklentisi ile ABD tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Yurt içi piyasalar için haftanın en önemli verisi

bugün saat 10:00'da açıklanan Nisan ayı TÜFE rakamları oldu.

Faiz kararı biklentisi

Ünlü Menkul Değerler'in araştırma sonuçlarıda göre; TCMB'nin projeksiyonunda yüzde 17 yıl içerisinde zirve olarak görülmesi beklentilerin altında kalma beklentisini oluşturuyor. Enflasyon verileri sonrasında ise Perşembe günü TCMB faiz kararı piyasalarda izlenecek. Enflasyon beklentilerinin beklentiden düşük çıkması ve TCMB'nin faizi sabit tutması, Mayıs ayı içerisinde reel faiz tartışmalarını azaltabilir ve risk primini düşürerek piyasaları olumlu yönde etkileyebilir.

Dolar-TL seyri

Dolar/Tl 8.17-8.30 bandını takip ediliyor. Cuma günü Dallas FED Başkanı Kaplan'ın açıklamaları ile dolar 8.30 seviyesine kadar yükselmişti. FED'de bu dönem oy hakkı olmadığı için kalıcı bir dolar etkisi beklenmiyor. Bugün açıklanacak TÜFE verisi beklentinin altında kalırsa 6 Mayıs'ta TCMB'nin sabit kalması beklenen faiz ile

birlikte 8.17'ye kadar bir geri çekilme beklenebilir.

Beklenti var, para girişi yok

Bankacılık sektöründe beklentileri aşan karlar ve faizlerin düşmesi ile gerileyen risk primleri, bankaların toplam işlem hacmi ve getirisi üzerinde etkisi olmadı. Bu hafta TCMB kararı öncesinde piyasalarda para girişi izlenecek. Cuma günü olduğu gibi bugün de 1393-1395 bandının korunduğu ve para girişi olması halinde 1415'in hedefleneceği yatay ve sıkışık piyasanın devamı bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.