Bekçi maaşlarına zam yapıldı mı? son dönemlerde sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Birçok bekçi Temmuz ayıyla birlikte yapılacak zammı dört gözle beklemektedir. Peki bekçi maaşlarına zam yapıldı mı? Bekçi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İlkokul mezunu bekçi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Ortaokul mezunu bekçi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Lise mezunu bekçi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Üniversite mezunu bekçi maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birçok memurun gözü maaşlara gelecek zamda. Bekçiler de bu süreçte maaşlarına gelecek zamları oldukça merak ediyor. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki defa zamlanan bekçi maaşlarının, ne kadar zamlanacağını açıklanan enflasyon rakamları tarafından belirleniyor. İşte tüm detayları ile bekçi maaşlarına yapılan zamlar..

Enflasyon rakamları açıklandı mı?

Türkiye istatistik Kurumu TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre yılın ilk yarısında yıllık bazda enflasyon 17.53 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile 8,5 milyondan fazla memur enflasyon farkından dolayı maaşalarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl olduğu gibi senenin ilk yarısının enflasyon verileri Haziran ayında açıklandı. Açıklanan verilerden sonra memur maaşlarına ve emekli memurların aldıkları aylık ödemelere ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR'dan emeklileri, memur emeklileri ve memur maaşları açıklanan enflasyon rakamlarına göre %8.45 oranında bir zamlanma yaşayacaktır. Özellikle memur emeklilerine ve memur maaşlarına yapılacak zamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri önemli rol oynuyor. Memur maaşlarına gelen zammın %5.45'i oluşan enflasyon farkından kaynaklanıyor. %3'ü ise sene başında sendikalar ve devlet tarafından ortaya konulan sözleşme neticesinde gelmektedir. Bu verilerle birlikte bekçilerin maaşlarıda zamlanmış olacak.

2021 Temmuz ayında bekçi maaşları ne kadar oldu?

Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur maaşlarına yapılan zamlarda belli olmuş oldu. Böylelikle bekçi maaşlarında en düşük maaş 5.008,221 TL ile ilkokul mezunu bekçilere verilmektedir.

İlkokul mezunu bir bekçi 390 lira zam alarak maaşı 5.008,221 TL olmuştur.

Lise mezunu bir bekçi 404 lira zam alarak maaşı 5.186,079 TL olmuştur.

Üniversite mezunu bir bekçi 422 lira zam alarak maaşı 5.421, 4155 TL olmuştur.

2020 yılı bekçi maaşları

İlkokul mezunu bir bekçi 4302 TL maaş almaktaydı.

Lise mezunu bir bekçi 4.352 lira ile 4.455 TL arasında bir maaş almaktaydı.

Üniversite mezunu bir bekçi 4.404 lira ile 4.657 TL arasında maaş almaktaydı

2021 yılı ilk dönem bekçi maaşları

İlkokul mezunu bir bekçi 4618 TL maaş almaktaydı.

Lise mezunu bir bekçi 4.782 TL maaş almaktaydı.

Önlisans ve lisans mezunu bir bekçi 4999 TL maaş almaktaydı.

Diğer memurların enflasyon farkından dolayı maaşlarına yapılan zam oranı ise şöyledir;

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