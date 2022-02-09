Bekçi maaşları ne kadar oldu 2022?

Asgari ücrete zam yapılmasıyla birlikte birçok meslek grubuna da zam yapıldı. Devlet bünyesinde bekçi olarak görev yapan kişiler ve bekçi olmak isteyen kişiler yeni bekçi ücretlerini merak etmekte. Peki, bekçi maaşları ne kadar oldu?

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından binlerce memur ve emekliyi ilgilendiren memur maaşları belli oldu. TÜİK'in açıklamasında sonra SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Bunun üzerine birçok memur yeni maaşlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Bekçi maaşları 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını açıkladı.

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı.

Buna göre 2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.

Bekçi olmanın şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak, .