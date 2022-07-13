Bekçi maaşları belli oldu: İşte en düşük bekçi maaşı

Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte memur ve emekliler için maaş zam oranı yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşti. Yapılan açıklamalara göre en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu.

Enflasyon farkını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Geçen ay yüzde 2,98 artış ile birlikte yıllık yüzde 73,50 seviyelerine ulaşan enflasyon verileri, haziran ayında ise yüzde 4,95 oranında artarak yüzde 78,6 seviyelerine yükseldi. 6 aylık enflasyon verilerinin beklenildiği Türkiye'de ise memur ve emekliler için Temmuz 2022 maaş zammı da netleşti. Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte memur ve emekliler için maaş zam oranı yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşti.

Yapılan açıklamalara göre en düşük bekçi maaşı 10.293 TL.

Bekçi maaşlarına ilişkin net detaylar henüz belli olmasa da en düşük rakamın 10 bin 293 TL olduğu konuşuldu. Gelecek yeni veriler sonrasında ise bekçilerin ilkokul, lise ve üniversite mezuniyetlerine göre ne kadar maaş alacakları açıklanacak. .