Bekçi alımı ilanı yayımlandı! 18-55 yaş arası bekçi alım başvuruları ne zaman? Bekçi alım şartları neler?

Bekçi alımı ilanı yayımlandı! İŞKUR üzerinden 18-55 yaş arası bekçi alım ilanı verildi. Bekçi alımı özel sektör için yapılacak. Peki 18-55 yaş arası bekçi alım başvuruları ne zaman? Bekçi alım şartları neler? İşte son bekçi alım iş ilanı...

İŞKUR üzerinden 18-55 yaş arası bekçi alım ilanı verildi. Bekçi alımı özel sektör için yapılacak. Peki 18-55 yaş arası bekçi alım başvuruları ne zaman? Bekçi alım şartları neler? İşte son bekçi alım iş ilanı...

Bekçi alımı ilanı yayımlandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni personel alımı duyurusu yayımlanırken Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağına ilişkin ilanlar paylaşıldı.

18-55 yaş arası bekçi alım başvuruları ne zaman?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ilanı yayımlandı. Başvuruların başladığı belirtilirken, ilana İŞKUR internet sitesinden başvurulması gerektiği de eklendi.

Bekçi alım şartları neler?

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak. .