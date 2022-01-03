Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ne kadar zamlandı? Enflasyon rakamlarının ardından zam oranları bir bir açıklanmaya başlandı. Milyonlarca genci ilgilendiren bedelli askerlik ücretleri de yavaştan şekilleniyor. Peki ama 2022 bedelli maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen bedelli askerlik ücretlerinin hesaplaması...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ne kadar zamlandı? Enflasyon rakamlarının ardından zam oranları bir bir açıklanmaya başlandı. Milyonlarca genci ilgilendiren bedelli askerlik ücretleri de yavaştan şekilleniyor. Peki ama 2022 bedelli maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen bedelli askerlik ücretlerinin hesaplaması...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 olrak belirlenmiş oldu. Geçtiğimiz yılın son altı ayı için; 2021 yılı sonuna kadar bedelli askerlik ücreti için 43 bin 151 lira olarak veriliyordu.

2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 zamlanan bedelli askerlik ücreti 55.489,68 lira olarak belirlendi.

2022 bedelli askerlik ne kadar zamlandı?

Enflasyon rakamlarının ardından bedelli askerlik için belirlenen zam oranı yüzde 25.65 oldu. Hesaplaması ise;

Bedelli askerlik ücreti 2022 (ilk 6 ay)

(40.000 X 0,231207 X 6 = 55.489,68 lira)

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