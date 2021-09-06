Bedellik askerlik başvurusu nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından sorulan soruların başında gelmektedir. Askerlik görevini belli bir miktar ücret ödeyerek tamamlamak isteyen vatandaşlar internete üzerinden bu sürecin nasıl işlediğini merak etmektedir. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvurusu yaparken nelere dikkat edilir? Bedelli askerlik için gerekli şartlar nelerdir? Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır? Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar süreç ile alakalı bilgileri nereden öğrenebileceklerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belli sebeplerden ötürü vatani görevini yapmayan vatandaşlar için bedelli askerlik hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet vasıtasıyla vatandaşlar belli bir miktar ücret ödeyerek askerliklerini yapmış sayılmaktadır. İşte tüm detayları ile bedelli askerlik süreci hakkındaki tüm detaylar…

Bedelli askerlik başvurusu nereden yapılır?

2021 yılının ilk 6 ayında 39 bin 788 lira 64 kuruş olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında ise 43 bin 150 lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik hizmetine başvurmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemini bizzat askerlik şubesine giderek veyahut e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabilmektedir. Başvurusu alınan adayların ödeme süreci ise hemen başlamaktadır. Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar devlete ait bankalar veyahut PTT üzerinden bu işlemi kolaylıkla yapabilmektedir.

Başvuru yapan adaylar bu süreç ile alakalı olarak celp ve sevk dönemleri, temel eğitimlerini yapacakları birlikleri ve diğer tüm detaylara e-Devlet üzerinden ulaşabilmektedir.

Dövizle ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için ise yapılan açıklamada şöyle denmektedir: "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir."

Bedelli askerlik için gerekli şartlar nelerdir?

“Askere Elverişlidir” raporu

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bu hizmetten faydalanamıyor.

2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.