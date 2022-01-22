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TIMETURK / EKONOMİ / BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

13 Dakika Önce
2022-01-22 09:35:38
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

BDDK'nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi. .

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