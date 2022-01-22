BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.