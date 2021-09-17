DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Atıl araziler çörek otu tarlası oldu, üretim 5 kat artacak
Tarımsal destek ödemesi bu akşam hesaplara yatırılıyor
Çin, Doğu Türkistan'da yıkılan caminin yerine otel inşa etmek için Hilton ile anlaştı
Hollanda Savunma Bakanı'ndan ''Afganistan'' istifası
Türkiye masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu
Yolları bu sefer çocuklar kapatacak
YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı? TYT'de 140 AYT'den 170'den yüksek puanı olan tercih yapacak mı?
IMF Başkanı Georgieva: Yatırım fonlarının dayanıklılığı artırılmalı
“Çin’deki para Türkiye dahil her yere akış halinde”
Putin'den 'Afganistan’ açıklaması
Bab’da bombalı saldırı: Yaralılar var
Ampute Futbol Milli Takımı yarı finalde
50 bin TL üzerindeki tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu: Tüketici kredilerine yönelik ilk sınırlama
2021 YKS ek tercih kimler yapabilir? YKS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS'de AÖF'ye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

TIMETURK / EKONOMİ / BDDK duyurdu: Tüketici kredilerine yönelik ilk sınırlama

BDDK duyurdu: Tüketici kredilerine yönelik ilk sınırlama

BDDK, 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde vade süresi 36 aydan 24 aya indirildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-09-17 15:59:06
BDDK duyurdu: Tüketici kredilerine yönelik ilk sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan yirmi 24 aya indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin TL'nin üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere, yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş