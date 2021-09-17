BDDK duyurdu: Tüketici kredilerine yönelik ilk sınırlama

BDDK, 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde vade süresi 36 aydan 24 aya indirildiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan yirmi 24 aya indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin TL'nin üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere, yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.

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