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BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama
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TIMETURK / EKONOMİ / BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

1 Saat Önce
2021-12-15 18:01:30
BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, kurumun internet adresinin www.bddk.org.tr olduğu ve herhangi bir mobil uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."

Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Akben açıklamasında, "Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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