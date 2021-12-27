DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eti fırında kurutmadan pişirmek için...
Noel tatili borsaya yaradı
Yargı 15. bölüm neden yok? Yargı final mi oldu? Yargı dizisi bitti mi?
“NATO Rusya ile geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanıyor”
Fırın torbasında kestane pişirilir mi?
İnstagram ‘da her hareketi olay olan Nasuh İstanbuli
Faydaları saymakla bitmeyen Osmanlı şurubu nasıl hazırlanır?
BDDK'dan suç duyurusu: 21 isim açıklandı
Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Sütlacın kıvamı tutmazsa...
Kahve içince neden uykumuz kaçıyor?
Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Kripto paraya düzenleme
Biden 768 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı
Kızartma tavasına ekmek içi atarsanız...

TIMETURK / EKONOMİ / BDDK'dan suç duyurusu: 21 isim açıklandı

BDDK'dan suç duyurusu: 21 isim açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Rüşdü Saraçoğlu, Mustafa Sönmez, Şeref Oğuz, Okan Aybar ve Evren Bolgün'ün de aralarında bulunan 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

48 Dakika Önce
2021-12-27 21:03:41
BDDK'dan suç duyurusu: 21 isim açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesinde yer alan, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmüne aykırı davrandığı belirlenen 21 gerçek kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Türk Telekom

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlatmıştı.

Suç duyurusunda bulunulanların listesi şöyle:

  1. Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)
  2. @yaseminilber
  3. Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)
  4. Okan AYBAR (@okanaybar)
  5. Evren BOLGÜN (@ebolgun)
  6. Ali YILDIZ (@alyildi61671650)
  7. Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)
  8. Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)
  9. Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)
  10. Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)
  11. Canan (@canane3347)
  12. Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)
  13. Tuğba (@tugbaonbsi)
  14. Nural (@suigenerisfemin)
  15. economy for dummies (@DummiesEconomy)
  16. AĞA (@AGARIKLAB)
  17. Şeref OĞUZ (@serefoguz)
  18. İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)
  19. GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)
  20. Aslan Amca (@aslanamca2021)
  21. Erk Acarer (@eacarer)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş