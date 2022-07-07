BDDK'dan şirketlere kredi kolaylığı

BDDK, kredi kullanacak şirketlere belge kolaylığı getirdi. Kredi alan şirketler beyanlarını 3 ay sonra yapabilecek.

Döviz varlığı olan şirketlerin kredi kullanımına sınırlama getiren düzenleme esnetildi. Şirketler, denetçiye onaylatarak bankalara vereceği belgeyi, yeminli mali müşavir onayıyla alabilecek.

Ayrıca, kredi kullanmak için belge verme yükümlülüğü olan şirkete beyan esas alınarak kredi sağlanacak. Kredi alan şirketler beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek. Kredi kartı borçları, tedarikçi finansmanı, doğrudan borçlandırma sistemi, kapsam dışında bırakıldı.

TRTHaber .