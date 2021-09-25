BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası’na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), 'Inveo Yatırım Bankası A.Ş' unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararına göre, Inveo Yatırım Holding A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Inveo Porttföy Yönetimi A.Ş., Erhan Topaç ve Onu Topaç tarafından 300 milyon TL kuruluş sermayeli “Inveo Yatırım Bankası A.Ş.” unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildiği duyuruldu.

5 Temmuz 2021'de Gedik Grubu'nun bir iştiraki olarak kurulması planlanan Inveo Yatırım Bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvuru yapıldığı açıklanmıştı.

Yapılan yazılı açıklamada, bankanın sermayesinin yüzde 74,99'luk kısmı Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ye, yüzde 25'lik kısmı ise Gedik Yatırım Menkul Değerler'e ait olacağı belirtilmişti.

Geri kalan hisselerin ise, grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç ve CEO'su Onur Topaç arasında paylaşılacağı kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.