DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Değeri 40 milyar dolar; kim bu BTS grubu?
Yasin Hacıoğlu Kimdir?
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası’na faaliyet izni
Taha Dağlı: Seçimler yaklaşırken darbeci Hafter'in planı belli oldu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklamalar
Akşener'den canlı yayında 'adaylık' açıklaması
Ünlü Kalecik pekmezinin alıcısı hazır; kilosu 40 TL
Valilik duyurdu: İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Beşiktaş kulüp olarak demoralize oldu
Miçotakis’ten Türkiye ile iş birliği açıklaması
Patlamalar şiddetlendi, uçuşlar durduruldu
Ofis kiralarında artış beklentisi
Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak
İMKON: “Çimento fiyatları böyle giderse konut fiyatı artışları engellenemeyecek”
Kandıra'nın şeker kamışı pekmezi 'yok satıyor'; kilosu 100 TL

TIMETURK / EKONOMİ / BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası’na faaliyet izni

BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası’na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), 'Inveo Yatırım Bankası A.Ş' unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Saat Önce
2021-09-25 00:57:02
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası’na faaliyet izni

25 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararına göre, Inveo Yatırım Holding A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Inveo Porttföy Yönetimi A.Ş., Erhan Topaç ve Onu Topaç tarafından 300 milyon TL kuruluş sermayeli “Inveo Yatırım Bankası A.Ş.” unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildiği duyuruldu.

5 Temmuz 2021'de Gedik Grubu'nun bir iştiraki olarak kurulması planlanan Inveo Yatırım Bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvuru yapıldığı açıklanmıştı.

Yapılan yazılı açıklamada, bankanın sermayesinin yüzde 74,99'luk kısmı Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ye, yüzde 25'lik kısmı ise Gedik Yatırım Menkul Değerler'e ait olacağı belirtilmişti.

Geri kalan hisselerin ise, grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç ve CEO'su Onur Topaç arasında paylaşılacağı kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN