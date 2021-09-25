BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira kuruluş sermayeli 'Inveo Yatırım Bankası AŞ' unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.