BDDK'dan bankalara uyarı

BDDK, yurt dışı piyasaya TL veren şirketler için bankaları uyardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, lirada yurt dışı ve yurt içi faiz farklarından arbitraj imkanı yaratmaya çalışan firmalar olabileceğini belirterek bankaları, kredi kullandırımında dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

BANKALARA TL UYARISI

BDDK'dan bankalara gönderilen belgede, “Bazı yurt içi yerleşik firmalarımızın, yurt içi faiz ve yurt dışı faiz farkından arbitraj elde etme arzularında olabildikleri gözlemlenmektedir” denilirken, “Bu çerçevede bankalarımıza yönelen firma taleplerinin karşılanabilmesi hususunda, talebin nakit akışı ihtiyaçları için olduğuna dair kanaat getirilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

YABANCIYA SATIŞ ZORLAŞTI

2018'deki sert değer kaybından bu yana otoriteler yabancıların yurt dışı piyasada liraya ulaşımını sınırlayan birçok adım attı. Bunun sonucunda yurt dışı piyasada lira likiditesi sık sık azalırken getirileri yükseldi ve lirayı satma imkanı zorlaştırıldı.

Son iki ayda liradaki değer kaybı sürecinde yurt dışında lira likiditesi yeniden sıkışırken gecelik lira swap faizleri mart ayında birkaç kez yüzde 100'ün üzerini gördü. TL, gevşek para politikası ve artan enflasyon endişeleri ile yılbaşından bu yana yüzde 10'un üzerinde düşerek Rus rublesinden sonra en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

EKONOMİ GÖRÜNÜM NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 2,4'e, 2023 büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye düşüren Fitch, enflasyona bağlı olarak özel tüketimdeki sert düşüşe işaret etti. .