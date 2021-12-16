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TIMETURK / EKONOMİ / BDDK'dan bankalara kredi talimatı

BDDK'dan bankalara kredi talimatı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara Türk Lirası cinsinden kredilerin amacına aykırı kullandırılmaması uyarısında bulundu

3 Saat Önce
2021-12-16 14:43:14
BDDK'dan bankalara kredi talimatı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması için tamilat verildiği bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

'Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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