BDDK açıkladı: İşte kur korumalı mevduatta biriken tutar

Aynı dönemde takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 160,6 milyar TL'ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülteni yayımladı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 23 Eylül'le biten haftada 1 trilyon 348,8 milyar TL'den 1 trilyon 370,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 719,4 milyar TL'den 6 trilyon 744,1 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 974,3 milyar TL'den 7 trilyon 987,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 949 milyar TL'den 957,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 328,5 milyar TL'den 337,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 160,6 milyar TL'ye geriledi. .