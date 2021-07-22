Bayramda kiralık villalara ilgi yoğun

'Dört kişilik bir aile için günlük ortalama 1000 TL’den başlıyor 10.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20.000 TL’ye kadar ulaşan evler bulunuyor'

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla tatil planları yapılmaya başlandı ve devamında bayramla birlikte başta İstanbul olmak üzeren yoğunlukla büyük şehirler olmak üzere insanlar tatil yapacakları yörelere adeta akın atte.

Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Antalya öncelikli tatil planı yapmaya niyetlenenler de bayram evvelinden lokasyonunu belirlerken pandemi şartları öncelikli villalara da rağbet arttı.

Yazlığı olmayan kiralıyor

Özellikle yazlık villalara ilgi büyük omldu. 9 günlük bayram tatilini havuzlu bir villada geçirmek isteyenlerin için 9 bin TL'ye de 200 bin TL'ye de villa mevcut. Bayram tatilinin açıklanmasıyla villalara ilginin arttığını kaydeden Lüks Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Tatilin 9 gün olması bekleniyordu. Bazı yazlıkçılar o nedenle ön rezervasyonlarını yaptırmıştı. Ancak tatilin resmi olarak açıklanmasıyla ilgi daha da arttı. Bahçeli, havuzlu evler özellikle isteniyor. Doğayla iç içe olan evler çok seviliyor. Böylelikle hem dinlebilecekleri hem de çocukların oyun oynayabilecekleri bir yerde 9 günlük bayram tatilini geçirmeyi düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Günlük 20 bin lira

Villa kiralamak isteyenlerin en çok Bodrum'u tercih ettiğini belirten Başaran, villaların fiyatları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi birçok olanağa göre evin fiyatı değişiyor. Ancak dört kişilik bir aile için günlük ortalama 1000 TL'den başlıyor 10.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20.000 TL'ye kadar ulaşan evler bulunuyor. 9 günlük tatili bir villada geçirmek isteyenler için 9 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar farklı seçenekler var” yorumunu yaptı.

Fiyatları neler etkiliyor?

Bodrum'da özellikle Yalıkavak, Gümüşlük, Bitez'in tercih edildiğini aktaran Başaran, “Oda sayısı ve havuz, manzara gibi özellikler fiyatları büyük ölçüde değiştiriyor. Çiftler, aileler, kabalık akrabalar ya da arkadaşlar grupları kendilerine göre bir villa seçebiliyor. Aylık kiralamaların ücretleri ise ortalama 25.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar değişiyor. Bazı villalarda ise aylık 750.000 TL'ye kadar çıkabiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Villa seçiminde temel adımlar

Öte yandan villa kiralamanın da metodu ve bazı önemli adımları mevcut.

Eğer bunlara dikkat edilirse stressiz ve belki de en ekonomik tatil yapabilmek de mümkün.

Birkaç ay önce villa kiraladığınız taktirde tatilinizde kalacak bir yerinizin olup olmayacağını bilmeme stresinden de kaçınmış olursunuz.

Beklentinize cevap veriyor mu?

Eğer çocuklarla beraber villa tatili yapıyorsanız market yakınlığı daha da önemli bir hal alacaktır.

Villanızı seçtikten sonra konaklama yerinin çocuk dostu olduğundan, bir oyun alanına sahip olduğundan ve plaja veya oğa yerlerine yakın olup olmadığını tespet etmeniz de sizi rahatlatır.

Teknoloji tutkunları için internet bağlantısının olup olmadığı, güvenlik sistemlerinin yetirle ve olup olmadığı gibi ayrıntılar da belirlenmeli.Villada ihtiyacınız olan malzemelerin varlığının yanısıra merkezi konumda olup olmaması bunun yanısıra sağlık merkezlerinden çok ücrada bulunmaması tercih nedeni olabilmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.