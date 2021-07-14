Bayramda akraba evleri yüzde 100 dolu

6 milyondan fazla vatandaş bayram tatilini yazlıklarında ya da akraba evlerinde geçirecek. Bayram tatilinde oteller gibi yazlıklar, akraba evleri de yüzde 100 dolu olacak

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde seyahat edecek 10 milyonu aşkın kişiden 4 milyonu turizm tesislerinde, kalanları ise yazlıklarında ya da akrabalarının evinde konaklayacak.Bayram tatili resmi olarak 9 gün açıklansa da milyonlarca kişi, haftalar öncesinden 16 Temmuz Cuma gününü de iznine kattı.Böylelikle tatiller 15 Temmuz'dan başlayarak 25 Temmuz akşamına kadar 11 günlük olarak planlandı.

Koltuk ve kanepeler bile dolacak

Aralarında tatil sitelerinin de bulunduğu 500'ü aşkın alışveriş sitesini tek çatı altında toplayan Avantajix.com'un araştırmasına göre, Türkiye'de konaklama tesislerinin toplam yatak sayısı 8 Mart 2021 itibarıyla 2 milyon 58 bin. Yazlık olarak adlandırılan tatil yörelerindeki konut sayısı ise 750 bin civarında.Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, Turizm Bakanlığı veya belediye belgeli tesislerde konaklamanın ortalama 4-5 gün olduğunu anımsatarak, “Buna göre yaklaşık 4 milyon kişi 11 günlük tatilde otel, tatil köyü, pansiyon ya da kamping alanlarında konaklayacak. Kalan 6 milyonun üzerindeki kişi ise bayram tatilini yazlıklarında ya da akraba evlerinde geçirecek. Bayram tatilinde oteller gibi yazlıklar, akraba evleri de yüzde 100 dolu olacak. Koltuk, kanepe hatta hamaklar bile dolacak” dedi.

Pandemi turizmi vurmuştu

Pandemi en çok turizm sektörünü etkiledi. 2020 yılında birçok tesis kapandı, çalışanlar işsiz kaldı, gelirler büyük oranda azaldı.Sadece online pazarda turizm sektörünün kaybı yüzde 50'lere ulaştı. 2020'de online satışlarda hava yolu şirketlerinin geliri 2019'a göre 15,4 milyar TL'den 9,2 milyar TL'ye düştü. Seyahat şirketlerinin online satışları 9 milyar TL'den 5 milyar TL'ye, konaklama tesislerinin geliri 2,1 milyar liradan 1,4 milyar TL'ye, eğlence sektörünün geliri de 600 milyon TL'den 300 milyon TL'ye geriledi. 11 günlük tatil, sektör için can suyu olacak. 2020'nin kaybının önemli kısmı bu yıl telafi edilecek. Sektör, bu yıl 2019'daki satış rakamlarını yeniden yakalayabilecek.

Online kurban satışları da arttı

Kurban Bayramı'nda hem tatil yapmak hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin yoğun talebi, marketlerin online kurban satışlarını artırdı. Eskiden uzun tatillere rast gelen Kurban Bayramı'nda bir yerlere gitmek tercih edildiğinden kurbanlık satışları düşmekte idi. Online kurban satışı sayesinde tatil ya da kurban kesimi arasında tercih yapma derdi kalmadı. Tatilini evinde geçirenler de avantajları ve rahatlığından dolayı kurbanlarını online pazarlardan alıyor.Pandemi ortamında insanlar kurban pazarlarındaki kargaşadan çekiniyorlar. Evinde internetten kurbanlık almak cazip geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.