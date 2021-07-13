Bayram tatili öncesi bilet fiyatlarında rekor yükseliş

Bayram tatili öncesi iç hat ekonomi sınıfı uçak biletleri 900 TL’yi buldu.

Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinin birleşmesiyle tatil süresinin 9 güne çıkması üzerine artan talep artışına bağlı olarak iç hat uçak biletleri tavan yaptı.

İstanbul'dan Antalya, Bodrum gibi tatil noktalarına uçak biletleri, tek yön bir kişi ekonomi sınıfı 900 TL'ye ulaştı. Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, 'tavan fiyat belirlenmesi' konusunda düzenlemeye gidilmişti. Tavan fiyatta, bilet fiyatları, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde, 450 TL'yi geçmeyecekti. Mart ayında uygulamadan vazgeçileceği açıklanmıştı.

Otobüs fiyatları da 200 TL'ye dayandı. İstanbul'dan Antalya'ya 16 Temmuz'da gitmek isteyenler 200 TL'lik fiyatlarla karşılaşıyor. Aynı tarihlerde Bodrum'a otobüs bileti ise 299 TL'ye çıktı.

'HEM KARA HEM HAVA YOLU, YOLCULUK FİYATLARI İKİYE KATLANDI'

Normale dönüş sürecinde yolculuk fiyatlarının adeta ikiye katlandığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Hem kara yolu hem de hava yolu bilet fiyatları ikiye katlandı. Aslında kamu otoritesi bu fırsatçılığı önlemek için bir tavan fiyat uygulaması getirmişti 450 TL sınır koymuştu. Fakat dinlemiyorlar. Tam bu noktada insanın aklına; ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ne yapıyor' sorusu geliyor. Ne günü için kuruldu? Tam zamanı” diye konuştu.

Kamu otoritesinin bir an önce fahiş fiyat uygulayan şirketlere yaptırım uygulaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Kimler fahiş fiyat uygulaması yapıyor? İç hatlarda bilet fiyatlarını kimler 800 TL'ye bin TL'ye çıkardı? Bunların tespiti çok kolay. Ve bunlara yaptırım uygulanmalı. Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü devreye girmeli ve bunlara dur demeli” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.