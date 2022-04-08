Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyesine zam mı yapılacak? 2022 bayram ikramiyeleri ne kadar verilecek?

Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bu yılki emekli ikramiyelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ekonomistler tarafından konuşulan rakamları sizler için derledik. Peki ama bayram ikramiyesine zam mı yapılacak? 2022 bayram ikramiyeleri ne kadar verilecek? İşte detaylar...

Bu yılki emekli ikramiyelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ekonomistler tarafından konuşulan rakamları sizler için derledik. Peki ama bayram ikramiyesine zam mı yapılacak? 2022 bayram ikramiyeleri ne kadar verilecek? İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yılda olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılmış olacak. Fakat ikramiyelerin bu yıl hangi gün yatırılacağı henüz açıklanmadı.

Bayram ikramiyesine zam mı yapılacak?

Ramazan içerisinde merak konusu olan bayram ikramiyeleri konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Binlerce emeklinin beklediği ikramiyelere bu yıl zam yapılacağı düşünülüyor.

İkramiyeye ne kadar zam gelecek?

Kesin olmamakla birlikte ekonomistler tarafından birçok formül masaya yatırılıyor. İlki; bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesi sonrasında yüzde 36.2 oranında zam yapıldığı taktirde ikramiyelerin, 1.498TL olması bekleniyor.

Eğer asgari ücrette olduğu gibi yüzde 50.51 zam uygulanır ise; 1.655 TL olması bekleniyor.

Ekonomistlerin konuştuğu bir diğer rakam ise asgari ücretin ta kendisi. Bu yıl giderlerin çoğalmasından dolayı ikramiyelerin asgari ücret yani 4.253 TL olması bekleniyor. .