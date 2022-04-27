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TIMETURK / EKONOMİ / Bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor

Bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de cuma günü hesaplara yatırılacak.

1 Saat Önce
2022-04-27 09:27:25
Bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor

Aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün yapılacak. 22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü hesaplarına yatırılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ödemeler haftanın son iş günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.

Yaşlı ve engelli maaşları
Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi.

İşsizlik sigortası maaşı 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. .

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